Rootsi kuningas koroonapandeemiast: ma arvan, et oleme ebaõnnestunud

„Ma arvan, et me oleme ebaõnnestunud. Meil on suur arv surnuid ja see on kohutav. See on miski, mille tõttu me kõik kannatame,” ütles kuningas.

Rootsis on Covid-19 tõttu surnud üle 7000 inimese ja paljudel ei ole olnud võimalust oma lähedastega hüvasti jätta. Seda peab kuningas sügavalt kahetsusväärseks.

„Rootsi rahvas on raskes olukorras kolossaalselt kannatanud,” ütles kuningas. „Kui mõelda kõigile perekonnaliikmetele, kes ei ole saanud oma lahkunud perekonnaliikmetega hüvasti jätta. Ma arvan, et on raske ja traumaatiline kogemus, kui ei saa soojalt hüvasti jätta.”

Küsimusele, kas kuningas ise kardab koroonaviirusega nakatumist, vastas ta järgmiselt: „Viimasel ajal on see tundunud nähtavam, see on roomanud lähemale ja lähemale. See ei ole see, mida tahaks.”

Pikem aastalõpuintervjuu kuningaga on kanalil SVT1 eetris esmaspäeva õhtul.

