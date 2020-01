Rootsi kaitseväes tegutses aastaid valeohvitser, keda ülendati ja kes sai nõudlikke ameteid

Dagens Nyheteri teatel ei olnud kaitsevägi seni valet märganud, vahendab Yle Uutiset.

Ajaleht viitab dokumentide uurimisele ja mitmetele allikatele.

Dagens Nyheteri sõnul selgub mehe vanadest täiskasvanute gümnaasiumi tunnistustest, et ta on pooltes ainetes läbi kukkunud. Ta ei jõudnud ka kunagi ettevalmistavast väljaõppest ohvitseri põhiväljaõppeni oma ebaaususe tõttu.

Valeohvitseril on siiski tunnistus signaalluure ohvitseride kõrgkoolist aastast 1999. Selle on allkirjastanud kolonel Per Carlsson, keda ei ole Dagens Nyheteri intervjueeritud ohvitseri sõnul olemas.

Valeohvitser valiti eelmisel aastal Rootsi vägede staabiülemaks Malis. Lisaks sellele on ta teeninud kaptenina Kosovos ja majorina Afganistanis.

Valetamisest ja võltsimisest hoolimata ei ole mees vahele jäänud, vaid on saanud nõudlikke ülesandeid. Ta töötas aastaid Rootsi sõjaväeluures šifritega, mis on üks kaitseväe salajasemaid tegevusi.

Majoriks saamine nõuab Rootsis eriväljaõpet, aga valeohvitser ei ole ka seda läbinud.

2016. aastal värvati mees Rootsi rannikuvalve juhtülesannetesse. Kui ilmnes, et ta oli ametisse saamiseks dokumente võltsinud, vallandas rannikuvalve ta ja informeeris kaitseväge ja julgeolekupolitseid (Säpo).