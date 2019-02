Rootsi julgeolekupolitsei vahistas spionaažis kahtlustatu kohtumisel Vene luureohvitseriga

„Jutt on isikust, kes on kahtlustuse järgi värvatud agendiks Rootsis diplomaatilise kattevarju all töötanud Vene luureohvitseri poolt,” teatas Säpo vastuluureüksuse ülem Daniel Stenling pressiteates, vahendab SVT Nyheter.

Säpo teatel on selle juhtumi kallal töötatud pikka aega ning läbi viidud intensiivset luure- ja uurimistööd. Kahtlustatav tegevus on toimunud alates 2017. aastast.

„See vahistamine ei ole seotud ühegi teise julgeolekupolitsei käimas oleva juhtumi või juurdlusega,” ütles Säpo pressiesindaja Karl Melin SVT Nyheterile.

Rohkem isikuid praegusel hetkel kahtluse all ei ole.

Vahistatud isik töötab Rootsi kõrgtehnoloogilises tööstuses, mis pakub huvi võõrriigi luuretegevusele, teatas Säpo.

Hiljem ütles Stenling, et spionaažis kahtlustatav isik oli vahistamise hetkel koos Vene luureohvitseriga. Säpo teatel olid nad regulaarselt kontaktis vähemalt alates 2017. aastast.

„Me pidasime ta kinni, kui ta kohtus Vene luureohvitseriga, kes on siin Rootsis diplomaatilise kattevarju all,” ütles Stenling.

Et Vene luureohvitseril on diplomaatiline puutumatus, lubati tal sündmuspaigalt lahkuda.

„Me võime konstateerida, et nad on kohtunud selle aja jooksul reeglipäraselt. Me võime ka konstateerida, et kui neil on olnud kohtumised, on nad need läbi viinud nii, et on tehtud kõik, mis saadi, et varjata, et neil on need kohtumised,” ütles Stenling.

Säpo ei taha praegu kommenteerida, millises ettevõttes kahtlusalune töötas ja kas ta on Rootsi kodanik.

Samuti ei tahtnud Stenling öelda, kui palju informatsiooni on isik edastanud.