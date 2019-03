Rootsi Julgeolekupolitsei: suurim rünnakuoht lähtub vägivaldsest islamismist, aga pead tõstavad ka valgete võimu pooldajad

Säpo rõhutab, et alati ei avalda mõju kõige karmimad ja vaatemängulisemad sündmused, vaid demokraatiat ühiskonnas mõjutavad ka „väikesed nõelatorked”.

„Kõik, mida äärmuslikud ringkonnad teevad, on kuritegelik,” ütles Säpo vanemanalüütik Ahn-Za Hagström.

Fribergilt küsiti ka, kuidas käsitleb Säpo naasnud Islamiriigi võitlejaid.

„Erinevate meetoditega. Kui meie eesmärk on hoida ära uued terroriaktid või tõsised kuriteod Rootsis, peame me andma hinnangu, kas need isikud kujutavad endast ohtu. Kui me kardame, et nad tulevad koju, on tähtis jagada politseiametitele ja politseiregioonidele informatsiooni, mis meil on. Me tahame ka, et politsei ja sotsiaalvõimud jälgiksid neid isikuid lähemalt, kui nad koju tulevad,” ütles Friberg.