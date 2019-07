Rootsi ja Suurbritannia hakkavad tegema koostööd uue hävituslennuki väljaarendamisel

Hultqvist ütles, et Rootsi JAS-i projekt elab edasi kuni 2040. aastateni ja nüüd käib jutt sellest, mis saab edasi.

„Hävituslennuki arendamine on äärmiselt pikaaegne protsess, nii et me arvame, et on aeg alustada sellega, millest saab järgmine põlvkond pärast JAS-39 Gripen E-d. Et riik selles osaleb, on seotud eeskätt sellega, kuidas me arendame Rootsi kaitsevõimet pika ajaperioodi jooksul ja kuidas me tegeleme Rootsi õhuruumi kaitsega,” ütles Hultqvist.

See, et Rootsi astus sammu kaitsekoostöö süvendamiseks Suurbritanniaga, mis on Euroopa Liidust lahkumas, ei anna kaitseministri sõnul põhjust muretsemiseks.

„Meil on kaitsevaldkonnas Suurbritanniaga ulatuslik koostöö ja see jääb nii vaatamata sellele, kas nad lahkuvad EL-ist või mitte, ja nad on ju ka osa NATO-st,” ütles Hultqvist.