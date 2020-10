Rootsi Estonia huku aegne vastutav minister: ma ei kavatse Discovery uut telesarja vaadata ega sellest midagi lugeda

71-aastane Ines Uusman jäi ajalehega rääkides napisõnaliseks, öeldes, et ta ei ole uut Discovery dokumentaalfilmi "Estonia – leid, mis muudab kõike" näinud ega selle kohta ka midagi lugenud - ja seda teadlikult.

"Ma pole dokumentaalfilmi näinud ega hakanud selle kohta lugema ning sellel on ka põhjus: see oli 26 aastat tagasi. Mul ei ole kommentaare," ütles ta.

Uusman vastutas toonases Rootsi valitsuses ka otsuse eest katta reisiparvlaev betooniga. Hukkunute omaste laialdase vastuseisu tõttu tuli sellest siiski viimaks loobuda, kuigi vastumeelselt, nagu minister ise toona ütles.

"Ma olen otsustanud mitte midagi kommenteerida, sest see ei tundu mulle õige," ütles Uusman Aftonbladetile sel nädalal. "Möödunud on 26 aastat ja ma pole sellega palju-palju aastaid tegelenud, nii et ma ei vasta [küsimustele]."

Küsimuse peale, kas ta kavatseb sel teemal enam üldse kunagi vastuseid anda, vastas Uusman, et ta ei näe, et see juhtuks. "Ma arvan, et kõige parem on see, kui ma loobun [küsimustele vastamast], ma tunnen end nii kõige paremini. Teised võivad rääkida iseenda eest. Aga ma ei taha midagi öelda," märkis ta.

Uusman tõdes, et ta mõistab, miks on avalikkusel juhtunu ja tema toonaste otsuste tagamaade vastu suur huvi, ent nentis, et on selle teemaga juba lõpparve teinud.

Estonial hukkunute omaste ja sealt pääsenute ühenduse SEA juhatuse esimees Lennart Berglund kommenteeris Uusmani soovimatust küsimustele vastata nördimusega.

"Nad (toonased Rootsi ministrid -toim) peaksid muidugi kommenteerima ja rääkima sellest, mida nad teavad ja mida arvasid. On väga oluline, et me selle teabe saaksime," ütles Berglund.

Tema sõnul on valitsuse toonane otsus katta Estonia betooniga endiselt lahtine haav. Just seetõttu on ta ka eriti häiritud, et vastutav minister Uusman ei soovi selle kohta midagi öelda.

"Otseselt argpükslik on see, et sul ei ole arvamust millegi nii olulise kohta, kui sina olid otsustaja. Vaevalt et ta unustas selle. Ta ei saa seda maha jätta. Ma leian, et peaksite suutma seista selle eest, mida olete teinud, ja teil peaks olema sellele ka selgitus," märkis Berglund.