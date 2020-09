Rootsi endine välisminister: pärast Estonia katastroofi Eesti meile süüdistusi ei esitanud

Jutt käib Eesti endise peaprokuröri ja Eesti valitsuse uurimiskomisjoni esimehe Margus Kurmi ning endise kaitseministri Enn Tuppi väitest, et Estonia põrkas kokku allveelaevaga.

„Ei, nad ei teinud seda (süüdistanud – toim). Ma olen üllatunud, et need nüüd tulevad,” ütles Hjelm-Wallén ja lisas, et tal oli oma välisministritest kolleegidega hea koostöö.

Hjelm-Walléni sõnul ei esitatud aastate jooksul pärast katastroofi mingeid süüdistusi.

„Nüüd räägin ma oma koostööst ja oma suhetest oma välisministritest kolleegidega või välisministeeriumidega. Ei, mitte midagi sellist. Kas ekspertidel oli teistsugune diskussioon, selle kohta ma ei tea, minuga ei tõstatatud midagi esile,” ütles Hjelm-Wallén ja väljendas lootust, et asja uuritakse sügavamalt, uute uurimismeetoditega.

„Ei ole imelik, et sellises küsimuses nagu see, on palju vandenõuteooriaid. Sest oli ju nii raske leppida, et see võib juhtuda. See kehtib meie kõigi kohta. Ei ole imelik, et see tekitab palju küsimusi, aga ma arvan, et on kurb, et sellisel viisil,” lausus Hjelm-Wallén.

Rootsi tollane kaitseminister Anders Björck ütles eile õhtul Rootsi Televisioonile (SVT), et kokkupõrge allveelaevaga ei ole usutav.

„Kui see oleks olnud Rootsi allveelaev, oleksime me viivitamatult saanud selle kohta raporti kaitseväe sees ja valitsusele ja seda oleks erakordselt hästi märgatud,” ütles Björck SVT saatele „Aktuellt”.

„Aga oleks vaja läinud tohutut kinnimätsimisoperatsiooni, kui midagi sellist oleks tehtud ja püütud seda varjata,” ütles Björck.