Rootsi endine suursaadik Hiinas Anna Lindstedt mõisteti kohtus õigeks omavolilistes läbirääkimistes välisriigiga

Tegemist oli esimese korraga, kui Rootsis on kedagi sellise kuriteo nimetuse all süüdistatud. Otsus on tähelepanuväärne, sest see on seotud Rootsi ja Hiina suhete kõige suurema valupunktiga, vahendab Helsingin Sanomat.

Kohtuasja keskmes on kohtumine Stockholmi kesklinnas Sheratoni hotellis 2019. aasta jaanuaris.

Kohtumise korraldas Rootsi tollane suursaadik Hiinas Lindstedt. Kohal olid lisaks Lindstedtile hiinlasest professor Kevin Liu, Soomes Oulus elav Sri Lanka-Austraalia ärimees John Meewella ja Hiinas vangis istuva raamatukirjastaja Gui Minhai tütar Angela Gui.

Gui Minhai on Rootsi kodanik. Hiina mõistis ta 2020. aasta veebruaris spionaaži eest kümneks aastaks vangi.

Gui Minhai poliitiliseks peetav vangistamine on tekitanud Rootsi ja Hiina vahel hõõrumist juba ligi viis aastat.

Lindstedti 2019. aasta jaanuaris korraldatud kohtumise eesmärk oli arutada Gui Minhai vabastamist.

Lindstedtile esitati süüdistus, sest prokuröri sõnul korraldas ta selle Rootsi-Hiina suhete seisukohalt olulise kohtumise ülemustega välisministeeriumis piisavalt kooskõlastamata.

Prokurör leidis seega, et Lindstedt pidas välisriigiga läbirääkimisi Rootsi riigiaparaadi selja taga. Lindstedt teavitas välisministeeriumi kohtumisest, aga jättis prokuröri sõnul olulist informatsiooni enda teada.

Eeluurimismaterjalide järgi väljus kohtumine kontrolli alt ja muutus toonilt survestavaks. Angela Gui sõnul nõuti, et ta lõpetaks Hiina kritiseerimise ja meedia tähelepanu püüdmise, kui ta tahab, et ta isa vabaneks.

Angela Gui väitel nõuti temalt ka seda, et ta teeks kõik mis suudab, et ka teised lõpetaksid tema isa juhtumist rääkimise.

Süüdistuse järgi usaldas suursaadik Lindstedt naiivselt ja kriitikavabalt Hiina riigi huve esindanud mehi.

Lindstedt ja tema advokaat Conny Cedermark eitasid kuritegu. Nende arvates kuulub suursaadiku tegevusvabaduse hulka selliste konsultatiivsete kohtumiste korraldamine.

„Lindstedt ei oleks olnud kohustatud välisministeeriumile kohtumisest midagi rääkima, aga ta tegi seda siiski. Kaitse paneb imeks, kuidas saab seda varjamisena tõlgendada,” ütles Cedermark.