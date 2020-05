Rootsi ekspert: me ajame õiget asja, karjaimmuunsuse strateegia ei põru, olles ainus lahendus

Giesecke avaldas usutluses ERRile arvamust, et enamik valitsusi reageerib koroonapiirangute kehtestamisel üle, soovides näidata oma võimu ja otsustavust. "Neile meeldib seda teha," leidis Giesecke. "Paljudes riikides usaldab rahvas poliitikuid ja piiranguid. Aga see on praegu. Oodake kolm kuud ja vaadake, mis siis saab."

Ta leidis, et Rootsi strateegia edukust võrreldes teiste riikidega saab mõõta alles järgmisel aastal, ent ütles, et karjaimmuunsuse poole püüdlemise efektiivsust nähakse juba kuu või kahe pärast. "See on ainus lahendus seda tüüpi viirushaiguse puhul. See kehtib gripi ja muu taolise kohta. Tuleb oodata, kuni tekib karjaimmuunsus," sõnas Giesecke.

Küsimusele, kas ta ei arva, et Rootsi strateegia võib ebaõnnestuda, vastas endine peaepidemioloog eitavalt. "Ma ei näe, mismoodi see juhtuda võiks. Ma arvan, et me ajame õiget asja. Kõik juba lähenevad Rootsi mudelile," märkis Giesecke, tuues näitena Taani, Norra ja Soome. "See on ainus viis, kuidas ühiskonna sulgemisest välja tulla."

Täispikk intervjuu Johan Gieseckega läheb eetrisse pühapäeval saates "AK. Nädal".