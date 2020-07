Rootsi COVID-19 strateegiat saadab jätkuvalt poleemika: mitmete arstide ja teadlaste väitel pole riigi terviseameti jutul tõepõhja all

Tänase strateegia autorid Rootsi terviseametis väitsid sel nädalal, et koroonaviiruse immuunsustase Stockholmis võib olla juba 40 protsenti ja see tõotab mängida suurt rolli haiguse tõrjumisel, kirjutab Politico.

"Oleme selgelt jõudnud väga märkimisväärse tasemeni," ütles peaepidemioloog Anders Tegnell ajakirjanikele. "Vähenemine (nakatunute arvus), mida me praegu näeme, viitab kindlalt väga suurele immuunsusele elanikkonnas."

Tegnelli avaldus näis olevat haruldaselt hea uudis riigis, mis on olnud tunnistajaks kõrgele nakatumismäärale ja paratamatult tekkinud lootusele, et nn karjaimmuunsus võib olla lähedal. Varasemad hinnangud eeldasid, et karjaimmuunsuse määr võib olla umbes 45–50 protsenti elanikkonnast.

Kriitikud olid aga kärmed seadma Rootsi terviseameti väited kahtluse alla.

25 Rootsi arsti ja teadlast avaldasid avaliku vastulause, milles ründasid valitsuse lähenemisviisi viiruse vastu võitlemisel ja väitsid immuunsuse määra olevat terviseameti väidetud näitajatest tunduvalt madalamal - võimalik, et isegi 10 protsendi juures.

Kirja üks autoritest, viroloog Lena Einhorn tunnistas, et COVID-19 nakatunute ja suremuse määrad Rootsis langevad, kuid vaidlustas väite, et selle puhul on oluliseks teguriks immuunsus.

Ta tõi olulisemate teguritena välja paremad hügieeniprotseduurid hooldekodudes ja asjaolu, et paljud rootslased on kolinud suvekodudesse, praktiseerides sel moel sotsiaalset distantseerumist.

"Põhjused on mitmesugused, kuid on ebatõenäoline, et karjaimmuunsus mängiks olulist rolli," sõnas Einhorn Politicole.

Ta ütles, et terviseameti metoodika on kaheldav. Vaid pool immuunsushinnangust tulenes antikehade positiivsetest testidest, mida peetakse selgeks märgiks, et inimesel on olnud koroonaviirus ja ta on sellest taastunud. Ülejäänud pool hinnangust on seotud immuunsussüsteemi vähem arusaadavate osadega, mille tulemusel arvatakse, et patsient on immuunne, kuigi ei ole positiivne koroonaviiruse antikehade suhtes.

Einhorn märkis, et see viitab "täiesti tõestamata oletusele".