Rootsi alustab uuesti Julian Assange’i vastase vägistamissüüdistuse uurimist

„Pärast seni läbi viidud juurdluse läbivaatamist, tegin ma otsuse, et on endiselt tõenäolisi tõendeid, et Julian Assange on süüdi vägistamises,” ütles Rootsi peaprokuröri asetäitja Eva-Marie Persson SVT Nyheteri vahendusel.

Assange’i ootab maksimaalselt nelja-aastane vanglakaristus.

Assange külastas Rootsit 2010. aasta augustis ja vahistati pärast seda tagaselja kahtlustatuna vägistamises, seksuaalses ahistamises ja ebaseaduslikus väljapressimises kahe naise vastu, keda ta kohtas mitmel korral. Assange eitas neid süüdistusi ja keeldus laskmast end üle kuulata, sest kartis, et Rootsi annab ta välja USA-le.

Sama aasta novembris võttis Stockholmi kohus Assange’i tagaselja vahi alla. Assange asus elama Suurbritanniasse, kus ta varjas end alates 2012. aastast Ecuadori saatkonnas Londonis. Tänavu aprillis võttis Ecuador temalt varjupaigaõiguse ja Briti politsei vahistas ta.