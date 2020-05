Roomat raputas varahommikul kerge maavärin

Tuletõrje teatas, et sai inimestelt arvukalt päringuid maavärina kohta veidi pärast kella 5. Itaalia Riiklik Geofüüsika- ja Vulkanoloogiainstituut (INGV) hindas maavärina magnituudiks 3,3, vahendab AFP.

🔴 #Roma 05:03 #11maggio scossa #terremoto ML 3.3 registrata a #FonteNuova. Al momento alle sale operative dei #vigilidelfuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazione di danni pic.twitter.com/B1ZYL4Nb4D — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 11, 2020

Rooma ei asu otseselt suure seismilise aktiivsuse piirkonnas, aga tugevaid maavärinaid naabruses asuvas Abruzzo regioonis on tihti tunda olnud ka pealinnas.

INGV seismoloog Alessandro Amato ütles, et piirkonnas, kus maavärin toimus, et ole neid varem olnud.

„Nüüd peame me vaatama, kas see on isoleeritud juhtum või tuleb rohkem järeltõukeid,” ütles Amato uudisteagentuurile AGI. „Hetkel ei ole midagi.”

Itaalias on sellise magnituudiga maavärinaid sadu kui mitte tuhandeid aastas, teatas tsiviilkaitseameti esindaja Pierfrancesco De Milito.

„Maavärin Roomas äratas paljud inimesed üles, aga see ei tekitanud kahju epitsentrile lähimates omavalitsustes,” ütles De Milito Rai Newsile.