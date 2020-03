Ristluslaeva Zaandam, millel on koroonaviirusesse surnud juba 4 inimest, ei taha vastu võtta ükski sadam

Holland America Line’i president Orlando Ashford kutsus sadamaid näitama üles kaastunnet ja andma armu ning lubama Zaandami ja selle sõsarlaeva Rotterdami reisijad maale, vahendab Guardian.

Zaandamil on neli inimest surnud, kaheksa inimest on andnud positiivse Covid-19 proovi ja umbes 200 inimesel on gripilaadsed sümptomid. Laeval on sadu Briti, Ameerika ja Austraalia puhkajaid, kellest paljud on eakad.

Mõlemad laevad olid teel Florida poole, aga eile teatas kuberner Ron DeSantis, reisijaid ei tohi tema osariiki maha panna, väljendas kahtlust, kas laevu sadamasse lubatakse ja nimetas pardal olijaid „peamiselt välismaalasteks“.

Täna toimub kohtumine Browardi maakonna võimudega, millel arutatakse, kas laevu lubatakse Fort Lauderdale’i sadamasse.

Zaandamile sulges oma sadamad mitu Ladina-Ameerika riiki. Tagasi lükati ka palved lubada maale evakueerida kriitiliselt haiged patsiendid, teatas Ashford.

„Meil on tegemist „pole minu probleem“ sündroomiga. Rahvusvaheline kogukond, mis on tavaliselt inimkannatustega vastamisi olles helde ja abivalmis, sulges end Zaandamile ja jättis ta iseenda hoolde,“ ütles Ashford.