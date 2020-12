Rikkad riigid ostavad koroonavaktsiinid omale kokku ja jätavad vaesed ilma

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: DADO RUVIC, REUTERS

Heategevus- ja inimõigusorganisatsioone koondav People’s Vaccine Alliance hoiatab, et üheksa inimest kümnest kümnetes vaestes riikidest jääb järgmisel aastal koroonaviiruse vaktsiinist ilma, sest rikkad riigid on omale kokku ahnitsenud palju rohkem doose, kui neil vaja on.