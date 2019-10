Riigikogu esimees arutas Ungari presidendiga kliimaneutraalsuse väljakutseid

Põlluaas ütles, et Eesti otsustas sel nädalal ühineda Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ehk olukord, kus süsinikheide riigis pole suurem sellest, mida suudetakse siduda.

"Me soovime panustada taastuvenergia lahendustele, aga kahjuks pole praegune tehnoloogia piisav, et põlevkivi saaks kiiresti asendada. Meil tuleb arvestada ka väikeriigi jaoks tohutute investeeringutega ning sotsiaalmajandusliku väljakutsega, sest põlevkivisektoriga on seotud kümned tuhanded töökohad," ütles Põlluaas. Ta lisas, et Euroopa Liidus on küll toetusmehhanismid kivisöe kasutamisest loobumiseks, kuid põlevkivi jaoks toetusmeetmed puuduvad.

Ungari president märkis, et praegu valmistatakse ette Euroopa Liidu uut eelarveperioodi, millel on väga suur fookus kliimaga seotud eesmärkidel. Ta avaldas lootust, et neisse plaanidesse mahuvad ka põlevkivi kasutamisest loobumise meetmed.

Riigikogu esimees viibib Ungari parlamendi esimehe kutsel sel nädalal visiidil Budapestis. Visiidi eesmärk on edendada kahepoolseid suhteid ja saada ülevaade viimastest arengutest Ungaris. Riigikogu esimeest saadavad visiidil väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling.