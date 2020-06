Riigiepidemioloog Tegnell on pahane, et WHO Rootsi koroonaviiruse riskiriikide hulka arvas

WHO hoiatas eile, et mitmetes riikides ja territooriumidel on täheldatav nakatumiste kasv. 11 neist riikidest olid WHO Euroopa regioonis, vahendab BBC News.

WHO andmetel on Rootsis viimase 14 päeva jooksul olnud 155 nakatumist 100 000 elaniku kohta, mis on palju kõrgem tase kui mujal Euroopa regioonis, välja arvatud Armeenia.

WHO Euroopa regiooni direktor Hans Henri Kluge ütles eile pressikonverentsil, et 11 riigis, sealhulgas Rootsis, on „kiirenenud ülekandumine viinud haiguse väga olulise naasmiseni, mis kontrolli alla võtmata jättes viib tervishoiusüsteemid taas võimete piirile”.

Riigid, mida WHO veel mainis, on Moldova, Põhja-Makedoonia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Kosovo, Armeenia, Aserbaidžaan, Kõrgõzstan ja Kasahstan.

Rootsi lähenemine viirusele on olnud teistest Euroopa riikidest erinev. Ei ole olnud karantiini, koolid ja kohvikud on olnud avatud, aga suured rahvakogunemised on olnud keelatud ja enamik rootslasti hoiab sotsiaalset distantsi.

10 miljoni elanikuga riigis on koroonaviiruse tõttu surnud 5230 inimest. Suremus on olnud palju suurem kui naaberriikides. Sel nädalal teatas Rootsi suurimast nakatunute arvust päevas pärast haiguspuhangu algust. Kolmapäeval oli neid 1610.

Tegnell ütles täna Rootsi televisioonile (SVT), et Rootsis kasvab nakatumiste arv, sest testitakse kaugelt rohkem kui varem. Tegnelli sõnul on kahetsusväärne, et WHO paigutab Rootsi riikide kõrvale, kus epideemia alles algab.

„Nad ei helistanud, et meilt küsida,” kurtis Tegnell, kelle sõnul on intensiivravil olevate inimeste arvud väga madalal tasemel ja ka surmade arv hakkab kahanema. Vaatlejate sõnul on suremus Rootsis nüüd selle aastaaja normaalsel tasemel.

Tegnell ütles, et eriti murettekitav on see, et Rootsist räägitakse kui suure riskiga riigist, kui piirid hakkavad avanema.

Teised Põhjamaad ei ole tahtnud rootslasi üle oma piiride lasta. Taani hakatakse rootslasi laskma alates homsest, kui piirkond, kus nad elavad vastab tasemele 20 nakatumist 100 000 elaniku kohta nädalas, mis on palju madalam tase, kui WHO üleriiklik arv Rootsi kohta.