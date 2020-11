Riigiduuma võttis vastu Putini seadused Venemaa konstitutsiooni ülimuslikkuse kohta rahvusvahelise õiguse ees

Kõik need eelnõud on mõeldud Venemaa seadusandluse ulatuslikuks uuendamiseks vastavalt uuele konstitutsioonilisele normile, mille kohaselt on Venemaa põhiseadus rahvusvahelistest õigusaktidest üle. President Vladimir Putin esitas need riigiduumale 14. oktoobril ja teise lugemise läbisid need eile, vahendab Interfax.

Kaks seadust teevad muudatused tsiviilkoodeksisse ja kriminaalprotsessi koodeksisse. Kolmas seadus teeb samasugused muudatused veel kolmes koodeksis: arbitraažiprotsessi, tsiviilprotsessi ja administratiivkohtumenetluse koodeksis.

Neljas seadus teeb parandused enam kui sajas föderaalseaduses väga erinevatel teemadel alates tarbijakaitsest, ekspordikontrollist ja veredoonorlusest kuni viinamarjakasvatuse, kalakasvatuse ja investeeringuteni.

Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin ütles varem, et need seadused on mõeldud Venemaa suveräänsuse kaitsmiseks.

„Me näeme, kuidas rida lääneriike võtavad ette katseid takistada meie ma arengut. Sealhulgas kasutavad nad oma poliitilistes huvides rahvusvahelise õiguse instrumente. Presidendi esitatud algatused võimaldavad kaitsta meie kodanike õigusi ja huve ning riigi suveräänsust,” lausus Volodin.