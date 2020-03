Riias avastati koroona nakkuskolle kodutute varjupaigas

Läti televisiooni andmetel avastati koroona ühele usuühendusele kuuluvas varjupaigas, vahendab Apollo.lv.

Läti linnade liidu juht Viktors Valainis ütles raadiointervjuus saatele “Ristteed”, et linnad on mures, kuna kodutute liikumist on raske piirata, kuna neil pole kindlat elukohta ning trahvid neile ei mõju.

Linnade liit on abi palunud riigilt ja kurtnud, et kodutud on nakkuskoldena nagu aegreleega pomm.

Läti tervishoiuminister Ilze Vinkele on Läti meediakanalitele vastuseks öelnud, et olukord näitab, et kõigile kättesaadav tervishoiuteenus on ülivajalik, kuid pole esile toonud ühtegi konkreetset abinõu, kuidas kodutuid karantiinis pidada.

Lätis on praegu teadaolevalt koroonaviirusse haigestunud 398 inimest.