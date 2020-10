RIA Novosti: kas Moskva peaks võtma Putinit kiitnud Mart Helmet potentsiaalse liitlasena?

RIA Novosti teatel on Helme alati unistanud oma erakonnast ja see unistus täitus 2012. aastal EKRE-ga, kus relvadeks valiti parempopulism ja ksenofoobsete meeleolude ekspluateerimine. RIA Novosti sõnul viib Helme koos mõttekaaslastega regulaarselt läbi ka Eesti SS-leegionäride mälestusüritusi ja kutsub neile ausambaid püstitama.

RIA Novosti sõnul ei ole Helme ka mõjukal riiklikul ametikohal sugugi oma retoorikat mõõdukamaks muutnud, aga on suunanud oma tähelepanu Ukraina võõrtöölistele.

Vene agentuur mainib Helme skandaale: varuplaan Eesti kaitsmiseks, sest NATO-le ei saa loota, Euroopa Liidu võrdlemine Nõukogude Liiduga ja Soome peaministri Sanna Marini „müüjatüdrukuks” nimetamine.

„Teades suurepäraselt Eesti poliitikaelu iseärasusi seab Helme end otsekui meelega löögi alla. Nii on ta ainus Eesti valitsuses, kes ei karda vestelda Venemaa pressiga. 2019. aasta juulis ütles ta ühes sellises intervjuus, et seisab Eesti-Vene suhete arengu eest ega pea Moskvat Baltimaade jaoks ohuks. Siin tuleb aru saada: olles populist, on Helme võimeline tegema teineteist välistavaid avaldusi. Eriti eredalt on see ilmnenud avalikes sõnavõttudes Venemaa kohta. Kuni valitsuse liikmeks saamiseni paistsid tema väljaütlemised idanaabri kohta silma äärmise jäikusega,” kirjutab RIA Novosti.

RIA Novosti tuletab meelde ka seda, et Helme üks lemmikteema on „põliste Vene alade” Ivangorodi ja Petseri suhtes territoriaalsete pretensioonide esitamine.

Vene agentuuri sõnul korrigeeris Helme aga teatud hetkel on käitumist, RIA Novosti seostab seda sellega, et Eesti venekeelne elanikkond moodustab siiski isuäratava tüki valijaskonnast. Selle näitena toob RIA Novosti esile selle, et Helme ütles 2019. aasta juunis, et Ida-Virumaa inimesed, kuigi nad ei ole eestlased, on juba meie omad, aga Ukrainast saabujad ei ole meie inimesed.

Veel toob RIA Novosti välja selle, et venekeelse koolihariduse likvideerimise poolt Eestis on eriti opositsiooniline Reformierakond, „mis nimetab end liberaalseks”, aga valitsuskoalitsioon, sealhulgas „ultraparempoolne” EKRE, keeldub järjekindlalt vene koole hävitamast.