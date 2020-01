Reuters: lääne luureteenistuste hinnangul kukkus Ukraina lennuk Iraanis alla tehnilistel põhjustel

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Foto: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com

Lääne eriteenistuste esialgne versioon on, et Ukraine International Airlinesi reisilennuk Boeing 737 kukkus Iraanis alla mootoririkke tõttu, mitte seetõttu, et seda tabas rakett, teatas Reuters oma allikatele viidates.