Reuters kriisist Eesti valitsuses: Kaljulaidi avaldus pani surve Jüri Ratasele

Reuters kirjutab, et paremäärmusliku partei EKRE üks liidritest Martin Helme pälvis riigipea pahameele seoses katsega tagandada politsei peadirektorit.

Presidendi avaldus pani surve peaminister Jüri Ratasele, kuigi viimane ei ole nelja kuu jooksul nähtavalt oma koalitsioonipartnerile vastu hakanud, märgib uudisteagentuur.

"Isegi katse seda teha on lubamatu ning selliseid samme astuv minister ei sobi vabariigi valitsuse liikmeks," vahendab Reuters Kaljulaidi sõnu pärast Ratasega kohtumist.

"Ma ütlesin seda ka peaministrile, aga loomulikult otsustab selle üle, kes Eesti valitsuse moodustavad, parlament."

Agentuur märgib ka, et Reformierakond, kes kevadised valimised võitis, ent jäeti valitsemisest kõrvale, on alustanud umbusaldushääletuse ettevalmistamist.

Opositsioonipartei on siiski tõdenud, et tõenäosus umbusaldushääletuse läbiminemiseks on väike, sest koalitsioonil on mugav enamus.