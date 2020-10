REPORTAAŽ | Stepanakert sattus uuesti raketirünnaku alla. Rinne läheneb linnale

Üks laengutest kukkus elumajja, mis asub ajakirjanike ajutisest peatuspaigast täpselt üle

tee. Raketirünnaku tagajärjel kannatas üks vanem naine.

Xankəndis on häiresignaale ja tulelööke kuulda üha sagedamini. Kohalikud sõjaväelased rääkisid, et linna rünnatakse raketisüsteemiga Grad. Gradi löögiulatus on 40 kilomeetrit, see tähendab, et rindejoon on linnale lähemal.

Purukspommitatud maja juures korjas asju üks mees. Tema nimi on Vladimir, see oli tema maja. Mehe sõnul tabas raketilöök maja hommikul kella 4 ajal. Majas oli tema ema, ta sai haavata.

Otsustades umbes 7 meetri sügavuse kraatri järgi, kukkus rakett õue. Majas enam elada ei saa. Vladimir ütles, et ta peab uue elupaiga otsima. Ta teab, et armeenlased ei jäta tema perekonda hätta. „Annavad maja, hakkame seal elama, Xankəndist me kuhugi ei lähe,” ütles mees.

Linnas levivate juttude järgi on olukord rindejoonel keeruline. Kohalikud elanikud kardavad, et nädala pärast sisenevad linna Aserbaidžaani väed.