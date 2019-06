REPORTAAŽ NEW YORGIST | Vastaskandidaat Rumeenia: Eesti ei saa hakkama terrorismi vastu võitlemisega

Reinsalu võttis kuu aja eest välisministriks saades üle oma eelkäijate töö. Ta tunnistas, et kuigi justiitsministrina ta oli teadlik, et otsus oli vastu võetud, oli viimane kuu tema jaoks väga intensiivne. "Erinevate eksootiliste riikide kolleege oma telefonikõnedega julgustada, et Eesti on vahva vunts, tuleb hääl anda. See kuu on andnud mulle positiivse energia, kui hästi on seda tööd teinud välisministeeriumi tiim," kiitis Reinsalu muuhulgas oma eelkäija Sven Mikseri tööd.

Reinsalult uurides, miks Eesti parem kandidaat kui Rumeenia on, kostis ta: "Me kunagi ei unusta ära esimest korda oma elus. Kui me rattaga sõitsime, ujumas käisime. Eesti jaoks oleks see esimene kord. Rumeenia on siin olnud mitmeid kordi järjest ning võtab rutiinina seda asja juba. Me oleme seda teinud õhinapõhiselt ja meil on vaja seda oma julgeoleku tagamiseks. Kui mina oleksin kuskilt maakera teiselt poolt hääletaksin julgelt Eesti poolt!"

Rumeenia välisminister arvas pisut teisiti. Nimelt toimusid kampaania lõpuüritused kõrvuti saalides ühel rõdul. Piiludes Rumeenia pidu, pidas seal sõjaka kõne riigi välisminister, kes teatas, et ükskõik kui tubli Eesti poleks olnud, tegeleb julgeolekunõukogu muuhulgas terrorivastase võitlusega, mille osas on Eestil vähe kogemust. "Julgeoleku turvamiseks on oluline, et teeksite õige valiku! See on d-day!" kutsus välisminister külalisi üles.

