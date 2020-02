Rekordiline vihmasadu Sydney ümbruses kustutas kaks megapõlengut

Austraalia ilmateenistus teatas, et viimase nelja päevaga on Sydneys maha sadanud 391,6 millimeetrit vihma, mis ületab veebruarikuu normi enam kui kolm korda, vahendab BBC News.

Umbes 100 000 majapidamist on ilma elektrita ja võimud on hoiatanud, et tulvaveed võivad olla eluohtlikud.

Vihmasadu tähendab aga ka seda, et osariigis on alles jäänud vaid 17 põlengut.

Uus-Lõuna-Walesi maapiirkondade tuletõrjeteenistus teatas täna, et vihm on nädalavahetusel kustutanud üle 30 põlengu.

Viimane põleng, mis kuulutati kustunuks, oli Gospers Mountaini põleng Sydneyst loodes. Alates oktoobris on see hävitanud 512 000 hektarit võsa ja seda peeti „megapõlenguks”, mis oli kustutamiseks liiga suur.

Eile kustus ka Currowani põleng Shoalhaveni linna ümber, mis oli põlenud 74 päeva ja hävitanud ligi 500 000 hektarit ja 312 majapidamist.

Meteoroloogiabüroo hoiatas aga, et põlenud piirkondades on kõige suurem üleujutuste oht ja kiiresti liikuv vesi võib kaasa viia palju erinevat materjali.

Pärast aastaid kestnud põuda on täienenud ka piirkonna veevarud.