Reisikeelud Suurbritanniale laienevad, Euroopa Liit arutab oma reageeringut

Lennuühenduse Suurbritanniaga on peatanud näiteks Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia. Suurbritanniast Euroopa mandrile ei sõida tunneli kaudu ka rongid. Lende blokeerib ka Kanada, vahendab BBC News.

Tervishoiuametnike sõnul on uus tüvi kuni 70% nakkavam, aga ei ole tõendeid, et see oleks tapvam.

Samuti ei ole tõendeid selle kohta, et see reageeriks teistmoodi vaktsiinidele.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock ütles, et viiruse uus variant on kontrolli alt väljumas. Selle tuvastamisest teatasid ka Taani, Itaalia ja Holland.

Greenwichi aja järgi kell 10 peaks toimuma Euroopa Ülemkogu valitsuste esindajate kohtumine. Reisikeeldude kehtestamise kiirus näitab häireseisundi tõsidust.

Holland teatas, et keelab kõik Suurbritanniast saabuvad reisilennud kuni 1. jaanuarini. Vastu ei võeta Suurbritanniast ka laevareisijaid.

Prantsusmaa peatas kõik transpordiühendused, sealhulgas ei lasta sisse kaubaautosid. Keeld kehtib esialgu 48 tundi alates eile südaööst. Riikide vahel liigub muidu iga päev tuhandeid veokeid.

Eurotunnel teatas, et peatab ligipääsu oma Folkestone’i terminalile suunaga Calais’sse. Vastassuunas rongid liiguvad.

Doveri parvlaevaterminal on Suurbritanniast lahkuvale liiklusele suletud kuni edasise teadaandeni. Suurbritannia peaminister Boris Johnson juhatab täna Cobra erakorralist nõupidamist, kus seda teemat arutatakse.

Iirimaa valitsus teatas, et Suurbritanniast saabuvad lennud on vähemalt 48 tunniks keelatud. Iirimaa ei võta vastu ka laevareisijaid.

Saksamaa transpordiministeerium andis korralduse, mille järgi ei lubata Suurbritanniast saabuvatel lennukitel pärast eile keskööd maanduda. Kaupa võetakse siiski vastu.

Belgia peatas lennu- ja rongiühenduse Suurbritanniaga alates keskööst vähemalt 24 tunniks.

Itaalia blokeerib kõik Suurbritanniast saabuvad lennud kuni 6. jaanuarini.

Reisipiirangud on kehtestanud veel hulk teisi riike.

Viiruse uus tüvi tuvastati esimest korda septembris. Novembris moodustas see umbes neljandiku kõigist juhtumitest Londonis. Detsembri keskpaigaks oli selle osakaal juba ligi kaks kolmandikku.