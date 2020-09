Reinsalu: olukord Valgevenes areneb kiiresti, EL peab sanktsioonidega venitamise lõpetama

Kofod ütles sissejuhatuvas sõnavõtus, et Valgevene valimisvõltsingu ja vägivalla eest vastutavad isikud ei tohi vastutusest pääseda. Samuti märkis ta, et Taani jaoks on oluline toetada otse ka Valgevene meediat ja aktiviste, kes tegelevad piinamiste ja vägivalla kohta tõendite kogumisega. Delfi küsis, kas sanktsioonid tuleks kehtestada ka Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka vastu isiklikult. Mõlemad ministrid leidsid, et EL on Valgevene kriisile reageerimisega hiljaks jäänud.

„Tahame süüdlaste vastu suunatud sanktsioone võimalikult ruttu,” ütles Kofod. „EL ei ole piisavalt kiiresti tegutsenud, nii et kutsun üles kõiki liikmesriike seda tegema.” Ta lisas, et Taani pooldab pigem võimalikult laia nimekirja sanktsioneeritud isikutest. „Kas Lukašenka peaks sinna kohe algusest kuuluma, on arutelu teema,” ütles Kofod. „Me kindlasti ei välista seda, kui see aitab Valgevenesse demokraatiat ja vabadust tuua – mis on meie peamine eesmärk. Kõgie tähtsam on, et Valgevene inimeste häält Euroopas kuulataks, et nende juriidilist ja moraalset õigust enesemääramisele austataks.”

Reinsalu kinnitas, et jagab Taani seisukohta. „Režiim on alustanud karmi rünnakut,” ütles ta. „Inimröövid ja erariietes isikute toimepandud peksmised näitavad, et Lukašenka soovib olukorda eskaleerida. Peame tegutsema otsekohe. EL peab kehtestama sanktsioonid juba sel nädalal. Minu arvates pole meil aega oodata korralise ministrite kohtumiseni, mis peaks toimuma 21. septembril. Olukord on muutumises ja me peame sündmustega kaasas käima.”

Mõlemad ministrid mõistsid hukka ka Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamise ja nõudsid põhjalikku uurimist. Reinsalu lisas, et kavatseb küsimuse tõstatada neljapäevasel ÜRO julgeolekunõukogu istungil.