Reinsalu Iraani ülestunnistuse kohta: positiivne samm, ent foon on jätkuvalt kriitiline

"See ei tähenda aga, et üldine foon poleks kriitiline - Iraani ambitsioonid tuumarelvade ja kaugmaarakettide suhtes on endiselt lahenduseta ja nendega tuleb jätkuvalt tegeleda," ütles välisminister, unustamata hetkel varjus püsivaid murekohti.

Euroopa Liit olgu atsakam

Euroopa Liidul peaks Reinsalu silmis olema Lähis-Ida konfliktikoldes aktiivsem roll.

"Need sündmused omavad ülemaailmset thäendust, puudutades niisamuti ka Euroopa Liitu," sõnas ta ning lisas, et ühendus peab nõudma kanda maha lüües järjepidevalt sõltumatut uurimist.

Reinsalu näeb positiivse ja mõjusa nähtusena asjaolu, et EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika esindjale Joseph Borellile anti täiendav mandaat korraldada sealses regioonis diplomaatilist suhtlust asjades, mis puudutavad sisulisi läbirääkimisi.

Venemaa ja Malaisia reisilennuki temaatika pole Iraani juhtumi valguses kuskile kadunud. "Malaisia reisilennuki sõltumatu uurimine jätkub ning Eesti on nende riikide esireas, kes nõuab tuvastamist. Koostööd Venemaa poolt pole me sisuliselt täheldanud ning riik on antud küsimuses väga vastuoluliselt käitunud."