Reinsalu: Euroopa Liit peab nõudma Navalnõi mürgitamise sõltumatut uurimist

„Vene opositsiooniliidri mürgitamine on ilmne märk, et isikud, kes soovivad Venemaal poliitilist suunda muuta, on ohus,“ sõnas Reinsalu. „Samuti on Venemaal hakatud veelgi enam piirama kogunemis- ja sõnavabadust. On oluline, et sellised nähtused ei jääks tähelepanuta ning Euroopa Liit oleks oma otsustes Venemaa suunal järjekindel ja ühtne.“

Reinsalu sõnas, et Venemaa ei ole omalt poolt astunud samme oma senise välispoliitilise kursi muutmiseks. „Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste suhete kokkulepitud põhimõtteid ei ole seetõttu põhjust ümber hinnata. ELi sanktsioonid peavad säilima, senikaua kui jätkub Venemaa destruktiivne käitumine.“