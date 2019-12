Reinsalu: Eestis rakendatakse Sputniku omandivormi puutuvaid sanktsioone, mitte piiranguid seoses sisuga

"Olgugi et Vene Föderatsiooni ametiisikud soovivad jätta muljet, justkui piiraksid Eesti võimud meediavabadust, kinnitan, et see pole sugugi nii. Vene Föderatsiooni ametiisikute surveavalduste tegelik taotlus on murendada Euroopa Liidu ühtsust sanktsioonipoliitikas. Arusaadavalt survestatakse just üht Balti riiki, kuna Balti riigid on olnud häälekad Euroopa Liidu ühtsuse eest seisjad. Eesti Vabariik ei allu ühegi välisriigi survele küsimuses, mis puudutab erapooletut seaduste kohaldamist Eesti territooriumil," ütles Reinsalu.