Re:Baltica: Läti Vene-meelse erakonna Kooskõla suurannetaja on saanud raha Magnitski afääri ja Aserbaidžaani rahapesumasinatest

Bergers ütles Re:Balticale, et ei mäleta neid ülekandeid ega kommenteeri neid. Tal ei ole enam kontosid kummaski pangas ning seetõttu ei saa ta ka väidetavalt midagi kontrollida. „Mind ei veena teie seisukoht, et ma pean teile informatsiooni andma, sest olen avalik isik,” ütles Bergers Re:Balticale.

Maksete tegemise ajal oli Bergers munitsipaalehitusfirma Rīgas Pilsētbūvnieks juhatuse liige, konservtoitu müüva erafirma Inko Fish osanik ning telesaateid ja filme tootnud ettevõtte N2 osanik.

Pärast Rīgas Pilsētbūvnieksist lahkumist 2011. aastal on Bergers olnud osanik vähemalt 24 ettevõttes. Ta oli ka vähemusaktsionär VEF Bankas, enne kui sellelt 2010. aastal rahapesu tõttu litsents ära võeti.

Alates 2005. aastast on Bergers Kooskõlale annetanud üle 140 000 euro. Ta annetab heldelt ka kahele Kooskõla toetatud mittetulundusühingule Young.lv ja 9. maijs, mis korraldavad vasutolulist 9. mai tähistamist Riias.

Bergers on annetanud oma nime alt ja kasutades teist erakonna liiget, selgub kohtudokumentidest, mida Re:Baltica on näinud. Poliitiliste annetuste puhul on kellegi teise taha varjumine ebaseaduslik, aga MTÜ-dele annetamisel mitte.

Küsimusele raha päritolu kohta vastas Bergers vihaselt.

„Kas te tõesti arvate, et Läti korruptsioonitõrjebüroo ei ole võimeline uurima isikute annetusi poliitilistele parteidele, nagu nõuab seadus?” küsis Bergers. Küsimusele vastamise asemel ähvardas Bergers küsida õiguskaitseorganitelt, kuidas ajakirjanikud maksetest teada said. „Mulle ei meeldi teie küsimuste toon,” ütles Bergers.

Kooskõla parlamendifraktsiooni esimees Jānis Urbanovičs suunas küsimused erakonna esimehele ja Riia linnapeale Nils Ušakovsile, kes vastutab erakonna rahaasjade eest.

Ušakovs kinnitas pressiesindaja vahendusel, et Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) uurib kõiki annetusi, ja ütles, et ei tea midagi Bergersi sissetulekuallikate kohta. „Võttes arvesse, et KNAB ei ole midagi leidnud, oletan ma, et see on seaduslik,” ütles Ušakovs.

Praegu on Bergers kahe ettevõtte osanik. Üks neist, ARIF Group, pakub õigusteenuseid. Teine, Tērbatas Biroju Nams, rendib äripindu. Kummalgi ei ole viimastel aastatel sissetulekuid olnud ning Tērbatas Biroju Namsil oli maksevõlg üle 12 000 euro.

Loe veel

Mõlema ettevõtte teised osanikud või nende esindaja on olnud välismaalased Hiinast, Vietnamist, Armeeniast ja Aserbaidžaanist. See on iseloomulik ettevõtetele, mida on kasutatud elamislubade saamiseks Lätis 50 000-100 000-eurose investeeringu eest aktsiakapitali.

Mõlemas ettevõttes esineb näiteks Venemaa kodanik Sergio Men. Sama nime ja passinumbriga isik on aktsionär ka ettevõttes Eurasia Strategix Pte, mis on registreeritud Hongkongis.

Meni elulugu on muljetavaldav. Karjääri alustas ta 1990. aastatel Venemaa presidendiandministratsiooni kontrolli all olnud ehitusfirmas. Hiljem konsulteeris ta rahvusvahelisi ettevõtteid Venemaa ja Kasahstani turgude kohta, kuni kolis 2003. aastal Hongkongi, kus jätkas konsulteerimist gaasi- ja naftaturgude kohta. Men on konsulteerinud ka mitmeid Hiina valitsusasutusi. CV järgi on Men õppinud majandust ja rahandust Hongkongi ülikoolis ja Venemaa sõjaväeakadeemias.

Ühel Bergeri suuremal äripartneril, Aserbaidžaani kodanikul Zenjal Mammadovil oli Läti elamisluba 2014. aasta paiku. Bergers ja Mammadov on ARIF Groupi kaasomanikud. Ülejäänud Mammadovi ettevõtted on tegevuse lõpetanud.

Re:Baltica andmetel on Aserbaidžaani valijate nimekirjas vaid üks Läti firmadega seotud isikuga sama sünnikuupäevaga Zenjal Mammadov.