RBK: Venemaa saadab Eesti diplomaadi maalt välja

Vene välisministeeriumi sõnul protestis Moskva selle vastu, et Eesti pool kuulutas Tallinnas tegutseva Vene diplomaadi persona non grata'ks.

„Vene vastust ei tulnud kaua oodata. Moskvas kutsuti välja Eesti suursaadik, talle esitati tugev protest ja teatati, et Eesti diplomaatilise missiooni liiget ootab riigist välja saatmine," teatas välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova Vene meediagrupi RBK järgi.

Zahharova märkis, et tegu polnud Moskva algatuse, vaid vastureaktsiooniga.

Tallinnast välja saadetud diplomaat tegeles Zahharova väitel kultuuri- ja haridusküsimustega. „Need on just valdkonnad, kus riikide vaheline koostöö on endiselt säilinud," lisas Zahharova. „Kahjuks on Eesti pool taas kord näidanud, et ei soovi oma vaenulikkusest jagu saada." Vene propagandakanali Sputnik andmetel käib juttVene suursaatkonna nõunikust Dmitri Litskaist.



Eesti välisministeerium ütles Delfile, et ei saa kuuldusi hetkel kommenteerida.