Ravimigigant: suudame tuleval aastal toota miljard doosi koroonavaktsiini

CNN vahendab, et ettevõtte teadusjuht Paul Stoffels ütles, et nad loodavad kliiniliste katsetega alustada septembris ja on masstootmiseks valmis aasta lõpuks. "Töötame selle nimel, et järgmine aasta saaks välja anda miljard doosi vaktsiini," rõhutas ta.

Ta viitas, et enne tuleb teha põhjalikud uuringud, et olla kindel vaktsiini efektiivsuses. "Ilmselt on meil osa vaktsiini valmis ka sel aastal, aga kõik oleneb FDA (Ühendriikide toidu- ja ravimiamet) hinnangust, kas seda võib juba kasutada."

Delfi on varasemalt kajastanud, et Briti farmaatsiagigant AstraZeneca teatas, et teeb koostööd Oxfordi ülikooli vaktsiiniprojektiga, et olla valmis tootma kümneid miljoneid doose vaktsiini juba selle aasta lõpuks.

Maailmas on kokku loetud ligi 90 vaktsiini loomise teadusprojekti, neist üks ka Tartus, kus selle kallal tegutsevad nii ülikool kui sellega lähedalt seotud ettevõte Icosagen.

