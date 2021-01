Ravimifirma AstraZeneca juht: teeme koroonavaktsiini tootmisprobleemide lahendamiseks tööd 24/7

Soriot ütles, et tootmine on „põhimõtteliselt kaks kuud maha jäänud sellest, kus me tahtsime olla”. Veel ütles Soriot, et Euroopa Liidu hiline otsus lepingud sõlmida andis vähe aega tarneprobleemide lahendamiseks, vahendab BBC News.

Briti-Rootsi rahvusvahelise ettevõtte tegevjuht Soriot ütles, et leping Suurbritanniaga sõlmiti kolm kuud enne lepingut Euroopa Liiduga, mis andis rohkem aega probleemide kõrvaldamiseks.

Soriot rääkis La Repubblicale, et vaktsiinitootmise suurendamise probleeme on kahes tehases Hollandis ja Belgias.

„See on keeruline, eriti algfaasis, kui tuleb tõesti lahendada igasuguseid küsimusi,” ütles Soriot. „Me usume, et me oleme need küsimused lahendanud, aga me oleme põhimõtteliselt kaks kuud maha jäänud sellest, kus me tahtsime olla.”

Soriot lisas: „Meil oli selliseid kasvuraskusi nagu see ka Ühendkuningriigi tarneahelas. Aga leping Ühendkuningriigiga allkirjastati kolm kuud enne kui vaktsiinitehing Euroopaga. Nii et Ühendkuningriigis oli meil kolm lisakuud, et parandada kõik tõrked, mis meil olid. Kas ma tahaksin, et läheks paremini? Loomulikult. Aga teate, kui me tarnime veebruaris, mida me plaanime tarnida, siis see ei ole väike kogus. Me plaanime tarnida Euroopale miljoneid doose, seda ei ole vähe.”

Euroopa Liit sõlmis AstraZenecaga augustis lepingu 300 miljonile doosile koos optsiooniga veel sajale miljonile doosile. Euroopa Liit lootis, et niipea, kui AstraZeneca vaktsiin jaanuari lõpus Euroopa Ravimiameti (EMA) kasutusloa saab, algavad kohe tarned ja märtsiks saavad 27 liikmesriiki umbes 80 miljonit doosi. AstraZeneca on aga teatanud, et saab tarnida vaid 31 miljonit doosi.