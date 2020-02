Ratas välisluureraportist: usaldan Eesti ametkondi. Hiina pole oht, Hiina on väljakutse

Babiš ütles, et Hiina investeeringud Tšehhisse on tegelikult olnud väiksemad, kui Tšehhis oleks loodetud. „Üks Hiina ettevõte [CEFC] on investeerinud kinnisvarasse, isegi jalgpalliklubisse ja nii edasi,” ütles Babiš. „Mina eelistaksin investoreid, kes loovad töökohti, eriti kõrgtehnoloogiasektoris.” Ta lisas, et Tšehhit ei rahulda ka praegune väliskaubanduse bilanss Hiinaga. „Praegu impordime Hiinast kümme korda rohkem kui ekspordime, seda tuleks tõsiselt parandada.”

5G-võrgustikke puudutavate investeeringute kohta ütles Babiš, et Euroopa Liit vajab Huawei ja teiste samalaadsete firmade suhtes ühtset poliitikat. „Praegu on igal riigil oma positsioon ja see on muidugi probleem,” ütles ta. Ka tema märkis, et Hiina tõus on pigem väljakutse kui oht.

Kohtumisel arutasid peaministrid kaitsekoostööd, küberjulgeolekut ja Euroopa Liidu eelarveküsimusi Kohtumise põhiteemaks oli Babiši sõnul eelarvevaidlus, kus EL-i vaesemad riigid võitlevad eurotoetustele tugineva ühtsuspoliitika säilimise eest. Ratas ütles, et Eesti ja Tšehhi toetavad mõlemad tugevat ELi eelarvet ja pole nõus selle järsu kärpimisega. „Eestile on oluline, et uus eelarvekava aitaks meil jõuda kliimaneutraalsuse eesmärgini ja toetada meie inimeste jõukuse kasvu.”

Sama kinnitas Babiš, kes meenutas, et ühtsuspoliitikast huvitatud liikmesriikide klubisse kuulub 17 riiki ehk ligi kaks kolmandikku EL-i liikmetest. „Üritame veenda Euroopa Komisjoni, et need investeeringud on meie jaoks endiselt väga olulised,” märkis Babiš. Ta lisas, et on kompromissi leidmise osas praegu pigem skeptiline kui lootusrikas, kuna Suurbritannia lahkumine lööb EL-i eelarvesse aastas kümne miljardi euro suuruse augu.