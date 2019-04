Rassistliku „rotiluuletuse” kirjutanud Austria vabadusparteilane pidi aselinnapea kohast loobuma

FBÖ juht, Austria asekantsler Heinz-Christian Strache teatas Schilcheri tagasiastumisest eile pressikonverentsil. Strache sõnul oli luuletus väärtegu, mis ei ole kooskõlas FPÖ põhimõtetega. Austria uudisteagentuuri APA teatel kinnitas Schilcheri tagasiastumist ka FPÖ juht Ülem-Austria liidumaal Manfred Haimbuchner, vahendab Die Welt.

Schilcheri kirjutatud luuletus, milles inimesi kujutatakse rottidena, kutsus nädalavahetusel esile palju vaidlusi ja Austria liidukantsleri Sebastian Kurzi terava hukkamõistu.

Luuletuses „Die Stadtratte” („Linnarott”) öeldi muu hulgas: „Nii, nagu meie siin all elame, / peavad teised rotid samuti, / kes külaliste või migrantidena, / ka need, keda me veel üldse ei tundnud, / jagama eluviisi meiega! / Või kiiresti siit minema kiirustama!”

Kurz nimetas teksti jälgiks, inimvaenulikuks ja sügavalt rassistlikuks. Schilcheri tagasiastumist nimetas Kurz eile ainsaks loogiliseks tagajärjeks.

Schilcher ise vabandas esmaspäeval oma sõnavaliku eest. „Ma tahtsin oma tekstiga provotseerida, aga mitte mingil juhul solvata ega kedagi haavata,” ütles Schilcher.