Raport: Suurbritannia jääks konfliktis Venemaaga relvastuselt põhjalikult alla

Oma vastuses teatas Suurbritannia kaitseministeerium: „Ühendkuningriik ei seisa üksi, vaid oma NATO liitlaste kõrval, kes teevad tihedat koostööd õhus, merel, maal, tuuma- ja kübervaldkonnas, et hoida ära ohte ja reageerida kriisidele. Suurima NATO riigikaitsele kulutajana Euroopas on Ühendkuningriigi relvajõud hästi varustatud, et võtta juhtiv roll ohtudele vastuastumiseks ning Briti rahva ohutuse ja julgeoleku kindlustamiseks kodus ja välismaal.”