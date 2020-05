Raport: Soome ei ole Venemaa jaoks enam nii tähtis mõjutamisobjekt kui nõukogude ajal

„Venemaa juhtkonnas ei usuta, et Kremli sõnumid Brüsselile kulgeksid Helsingi vahendusel või et soomlastest oleks märkimisväärset lisaväärtust Venemaa huvide või seisukohtade põhjendamisel,” öeldakse uuringus, vahendab Yle Uutiset.

See ei tähenda seda, et praegune Venemaa Soomet enam ei mõjutaks. Mõjutamine ei ole raporti autorite sõnul aga enam nii plaanipärane kui kunagi Nõukogude Liidu poolne mõjutamine ning Soome jaoks ei ole enam olemas samasugust mõjutamissüsteemi kui siis.

Uuringut juhtis endine luurejuht, erukontradmiral Georgij Alafuzoff, keda Soome uudisteagentuuri STT andmetel kahtlustatakse politseijuurdluses andmete lekitamises. Juurdlus on seotud ajalehes Helsingin Sanomat 2017. aasta detsembris avaldatud artikliga.

Uuringu teema oli Venemaa strateegiline kommunikatsioon. Selle lõppraport „Govorit Moskva – Moskova puhuu” („Govorit Moskva – räägib Moskva”) avaldati täna hommikul. Eessõna on aga kirjutatud veebruaris enne koroonakriisi algust.

Strateegilise kommunikatsiooni all mõeldakse üldiselt riigi või muu organisatsiooni peamiste eesmärkide poole püüdlemist läbimõeldud kommunikatsiooni abil. Riigid kasutavad seda mõjuvõimu saamiseks. Kõnealune raport keskendub Venemaa kõrgeima juhtkonna kommunikatsioonile. Muu informatsiooniline mõjutamine, näiteks internetitrollid, on sellest välja jäetud.

Soome valitsuskantselei tellis uuringu 2019. aasta veebruaris konsultatsioonifirmalt Eurofacts. Lisaks Alafuzoffile osalesid töös teiste hulgas Eurofactsi asutajaosanik Anders Blom ja erubrigaadikindral Juha Pyykkönen on konsultatsioonifirma kaudu.

Raporti järgi on Soome langenud Venemaa strateegilises kommunikatsioonis kategooriasse „sõbralik riik, millega ei ole probleeme”. Soome on hea naaber, kellega hoitakse aktiivselt kontakti, aga mõjutamine on selgelt nõukogude ajast piiratum.

„Üldisemal tasemel võib öelda, et Soome tekitab venelastes ja Venemaa strateegilises kommunikatsioonis vähem kirgi, kui võiks otsustada Soome meedia viisi järgi Venemaad käsitleda,” öeldakse uuringu järeldustes.