Raport: Pakistanis alla kukkunud reisilennuki piloot eiras kolm korda hoiatusi

Lennu PK-8303 katastroofis hukkus 97 ja jäi imekombel ellu kaks inimest. Tegemist oli ühe rängema lennuõnnetusega Pakistani ajaloos, vahendab PTI.

Lahore’ist Karachisse lennanud Airbus A320 oli Karachi Jinnah’ rahvusvahelisest lennuväljast 28 kilomeetri kaugusel umbes 3050 meetri kõrgusel maapinnast 2130 asemel kui lennujuht andis esimese hoiatuse lennukõrguse vähendamiseks, teatas Geo News lennujuhtimisteenistuse raportile viidates.

Kõrguse vähendamise asemel vastas piloot, et on rahul. Kui lennuväljani oli jäänud umbes 19 kilomeetrit, oli lennuk kõrgusel 2130 meetrit 914 meetri asemel.

Lennujuht andis teise hoiatuse lennuki kõrguse vähendamiseks. Piloot vastas jälle, et on rahul ja tuleb olukorraga toime ning teatas, et on valmis maanduma.

Raporti järgi oli lennukil piisavalt kütust, et lennata kaks tundi ja 34 minutit. Lennanud oli ta üks tund ja 33 minutit.

Pakistani uurijad üritavad kindlaks teha, kas õnnetus juhtus piloodi vea või tehnilise rikke tõttu.

Pakistani tsiviillennundusametkonna raporti järgi kraapisid lennuki mootorid esimesel maandumiskatsel kolm korda maandumisrada, mis tekitas hõõrdumist ja sädemeid.

Mootorite õlimahuti ja kütusepump võisid kahjustada saada ja lekkima hakata, mistõttu ei saavutanud piloot vajalikku veojõudu ja kiirust lennuki uuesti ohutusse kõrgusse viimiseks.

Piloot tegi ise otsuse uuele ringile minna, kui esimesel katsel maanduda ei õnnestunud. Alles siis teatati lennujuhile, et telikut ei saa välja lasta.

„Lennujuht andis piloodile juhise viia lennuk 914 meetri kõrgusele, aga tal õnnestus ainult 549. Kui kokpitile korrati, et tuleb minna 914 meetri kõrgusele, ütles teine piloot: „Me püüame.”,” öeldakse raportis.

Ekspertide sõnul viitab see, et ettenähtud kõrgusele ei suudetud tõusta, sellele, et mootorid ei reageerinud vajalikul moel. See viis lennuki varisemise ja allkukkumiseni.

Lennuk kukkus reede pärastlõunal Jinnah Gardeni piirkonda Model Colony lähedal Maliris. Maapinnal sai viga 11 inimest.