Raport: Hiina sunnib töölaagritesse ka sadu tuhandeid tiibetlasi

Tiibet on peamiselt budistlik maa Himaalaja mäestikus. Ametlikult on see Hiina autonoomne piirkond, aga Hiinat süüdistatakse Tiibeti kultuurilises ja usulises allasurumises.

Peking väidab, et on toonud Tiibetisse progressi ja arengu.

Seda, et tiibetlasi sunnitakse töölaagritesse ja „hariduskeskustesse”, on varem väitnud Tiibeti president eksiilis Lobsang Sangay ja teised. Värskes uuringu järgi on aga programmi ulatus palju suurem, kui seni arvati.

Sõltumatu Tiibeti ja Xinjiangi uurija Adrian Zenzi koostatud raportis öeldakse, et 2020. aasta esimese seitsme kuuga sai väljaõppe 500 000 inimest, peamiselt iseennast elatavad maaharijad ja karjakasvatajad, ning võimud on kehtestanud kvoodid nende tööliste massiliseks liigutamiseks Tiibeti sees ja mujale Hiinas.

Tsiteeritud Hiina valitsuse plaanide järgi on väljaõpe mõeldud „töödistsipliini, hiina keele ja tööeetika” arendamiseks.

Lisatakse, et eesmärk on muuta „ei saa, ei taha ja ei julge” suhtumist töösse ning nõutakse „meetmeid „laiskade inimeste” tõhusaks kõrvaldamiseks”.

Uuringus lisatakse, et enamik töölisi satub selle programmi tagajärjel madalalt tasustatud tööle muuhulgas tekstiilitööstuses, ehituses ja põllumajanduses.

„Pekingi üha rohkem assimileerimisele suunatud etniliste vähemuste poliitika kontekstis on tõenäoline, et see poliitika aitab pikapeale kaasa keelelise, kultuurilise ja vaimse pärandi kadumisele,” hoiatatakse raportis.

Raporti järgi on programm sarnane tööjõuskeemidele Xinjiangi-Uiguuri autonoomses piirkonnas. Hiina võime süüdistatakse moslemitest uiguuride massilises vangistamises.

„Nii Xinjiangis kui ka Tiibetis hõlmab riigi peale surutud vaesuse leevendamine ülalt alla skeemi, mis viib valitsuse sotsiaalse kontrolli sügavale perekondadesse,” öeldakse raportis.

Hiinat süüdistatakse sadade tuhandete moslemite meelevaldses vangistamises Xinjiangis. Pekingi väitel on vangilaagrid kutsekoolid, mida on vaja terrorismi ja usuäärmuslusega võitlemiseks.

Uuringus rõhutatakse siiski, et Tiibetis võib tööjõuskeem olla vähem peale sunnitud, sest mõned tiibetlased osalevad vabatahtlikult, et suurendada oma sissetulekut.