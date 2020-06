Raport: 97 hukkunuga lennuõnnetuse Karachis tõi kaasa „mitmete inimeste eksimus“

Pakistani lennundusministri Ghulam Sarwar Khani sõnul ei järginud piloodid ega lennujuhid ettenähtud protokolli. „Tõsiasi on, et piloot ega kaaspiloot ei keskendunud lennuki juhtimisele, vaid arutasid koroonaviiruse teemat,“ tunnistas minister pressikonverentsil.

Tema sõnul „ignoreerisid piloodid ka lennujuhtide näpunäiteid, samal ajal kui lennujuhid ei teavitanud pilooti ülesütlevast mootorist“.

Õhusõiduk oli ideaalses seisukorras, väitis Khani.

Juba varem avaldati, et Pakistan International Airlinesi (PIA) Karachis alla kukkunud reisilennuki piloot eiras enne maanduma hakkamist kolme lennujuhtide hoiatust lennuki kõrguse ja kiiruse kohta, öeldes, et on rahul ja tuleb olukorraga toime.

Lennu PK-8303 katastroofis hukkus 97 ja jäi imekombel ellu kaks inimest.

Foto: AP

Pakistani tsiviillennundusametkonna raporti järgi kraapisid lennuki mootorid esimesel maandumiskatsel kolm korda maandumisrada, mis tekitas hõõrdumist ja sädemeid.

Mootorite õlimahuti ja kütusepump said kahjustada ning hakkasid lekkima, mistõttu ei saavutanud piloot vajalikku veojõudu ja kiirust lennuki uuesti ohutusse kõrgusse viimiseks.

Piloot tegi ise otsuse uuele ringile minna, kui esimesel katsel maanduda ei õnnestunud. Alles siis teatati lennujuhile, et telikut ei saa välja lasta.

„Lennujuht andis piloodile juhise viia lennuk 914 meetri kõrgusele, aga tal õnnestus ainult 549. Kui kokpitile korrati, et tuleb minna 914 meetri kõrgusele, ütles teine piloot: „Me püüame.”.

Ekspertide sõnul viitab see, et ettenähtud kõrgusele ei suudetud tõusta, sellele, et mootorid ei reageerinud vajalikul moel. See viis lennuki varisemise ja allkukkumiseni.

Vaid sekundid enne lennuõnnetust teatas piloot lennujuhtidele, et tal on lakanud töötamast mõlemad mootorid. "Me naaseme tagasi, meie mootorid on lakanud töötamast," on kuulda lindistustel pilooti ütlemas. Lennujuht vabastas kohe mõlemad lennujaama rajad, kuid hetk hiljem kostus raadiost: “Mayday! Mayday! Mayday!”.