Rängas koroonakriisis Tšehhi tervishoiuminister külastas restorani, mis peaks suletud olema, ega kandnud maski

Tabloid Blesk teatas, et Prymula kohtus kolmapäeva õhtul peaminister Andrej Babiši juhitava erakonna ANO asejuhi Jaroslav Faltýnekiga, vahendavad Associated Press ja AFP.

Tšehhis kehtestatud karmide piirangute tingimustes on restoranid, baarid ja koolid Prymula enda otsusega suletud. Kohtumine leidis aset vaid tunde pärast seda, kui Prymula oli teatavaks teinud järjekordsed piirangud, sealhulgas liikumise piiramise ja paljude poodide sulgemise.

ANO koalitsioonipartnerid sotsiaaldemokraadid ühinesid opositsiooni nõudmisega, et Prymula peab tagasi astuma, nimetades ministri käitumist täiesti vastuvõetamatuks. Bleski avaldatud fotodel ei kandnud Prymula ka maski.

„Reeglid peavad kehtima kõigi jaoks, eranditult,” ütles siseminister ja sotsiaaldemokraatide juht Jan Hamáček, kes juhib ka valitsuse kriisikomiteed. „Ta ei saa tervishoiuministrina jätkata.”

„Kuidas saab reegleid kehtestada mees, kes neid rikub?” küsis opositsioonilise Kodanike Demokraatliku Partei esimees Petr Fiala.

Faltýnek ütles, et kutsus Prymula kohtumisele, et arutada erakorralist parlamendiistungit NATO meditsiinipersonali Tšehhile appi toomise heakskiitmiseks.

Eile registreeriti 10,7 miljoni elanikuga Tšehhis 14 151 uut koroonaviiruse juhtumit ja päev varem oli neid ligi 15 000. Tšehhi on haigestumisnäitajalt 100 000 elaniku kohta Euroopa Liidu liider. See arv on praegu umbes 1000, kui näiteks Eestis on see 37,02.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!