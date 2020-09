Ramzan Kadõrovi 21-aastasest tütrest sai Tšetšeenia kultuuriministri asetäitja

„Vaatamata oma noorele eale on tal rikkalik kogemus kõige keerulisemate ja ulatuslikumate projektide juhtimisel muu hulgas kultuuri valdkonnas,” kirjutas Kadõrov.

Märtsis autasustas Kadõrov tütart medaliga „teenete eest Tšetšeeni Vabariigi ees”. Teatati, et medal anti „laitmatu kohusetundliku töö ning panuse eest kultuuri ja kunsti arengusse”.

Aišat Kadõrova juhib alates 18. eluaastast moemaja Firdaws, mille asutas tema ema Medni Kadõrova 2009. aastal.

Mullu avaldas Otkrõtije Media teate, et Aišatile võib kuuluda erootilise pesu butiik Lady A Groznõis. Selles poes rikutakse mitmeid Venemaa seadusi: ei väljastata kviitungeid, toodetel pole etikette ja puudub ka usaldusväärne juriidiline isik.

Kadõrovil on kümme last: neli poega ja kuus tütart. Meedias on palju kirjutatud sellest, et Kadõrovi rohkearvulistel sugulastel on võtmetähtsusega riiklikud ametikohad, aga lapsed pole vabariigi juhtimises seni veel osalenud. 2018. aastal arvutas BBC venekeelne teenistus kokku, et Tšetšeenia umbes 150 mõjukaimast ametnikust 30% on Kadõrovi sugulased.