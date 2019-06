Rahvusvaheline juurdlus: tankerite ründamise taga Ühendemiraatide juures on „riiklik tegija”

Mouallimi sõnul on piisavalt tõendeid, et näidata, et Iraan on selle eest vastutav. Ta lisas, et kui tolereerida sellist sümboolset rünnakut, avab see ukse enamale.

USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton on öelnud, et Iraan oli „peaaegu kindlasti” rünnakute taga. USA-l on käimas oma juurdlus. USA ÜRO suursaadiku kohusetäitja Jonathon Cohen keeldus kommentaaridest.

Diplomaatide sõnul näitas nelja laeva kahjustuste analüüs ja keemiline analüüs, et on ülimalt tõenäoline, et kasutati magnetmiine.

Ühendemiraadid, Saudi Araabia ja Norra teatasid järeldustes, et rünnakud nõudsid väljaõpetatud sukeldujaid ning lõhkelaengud paigutati allapoole veepiiri mootorite lähedale, et mitte laevu uputada või nende lasti õhku lasta, mis viitab sihtmärgiks olnud laevade ehituse tundmisele. Tegijate kiire lahkumine kiirkaatritega viitab piirkonna tundmisele.

Juurdluse järeldused oodatakse antavat ametlikult üle ÜRO Julgeolekunõukogule arutamiseks. Kokkulepe igasuguse tegevuse kohta on aga küsitav.