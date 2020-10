Rahvasaadik ja 15-aastane. Taanit räsib enneolematu ahistamisskandaalide jada

Pärast seda, kui toonane parlamendisaadik Jeppe Kofod 15-aastase tüdrukuga - kes meenutuste kohaselt nägi täpselt sama vana välja, kui ta oligi - suletud uste taha kadunud, muutusid noorsotside peo mõned osalised närviliseks. „Jeppega käis kaasas kuulsus, et talle meeldivad tüdrukud ja teadsime, et praegune tüdruk oli ainult 15 aastat vana. Seetõttu leppisime kokku, et hoiame tal silma peal," meenutas üks toonane peoosaline Berlingskele.

Neli poissi avastasid ühel hetkel, et Kofod ja tüdruk on kadunud. Nad läksid saadiku toa ukse taha ja suudavad täna olla selles ühel meelel, et 15-aastane tuli Kofodi toast välja, kui nad olid uksele prõmminud. Ka on asjaosalised kindlad, et tüdruk oli pärast häiritud. Aga mille pärast?