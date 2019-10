Raamat: Trump tahtis sisserändajaid jalgadesse tulistada ja piirimüürile madude või alligaatoritega vallikraavi

Selliste meetodite hulgas olid voolu all ja piikidega piirimüür ning madude või alligaatoritega vallikraav, vahendab BBC News.

New York Timesi reporterite Michael Sheari ja Julie Davise kirjutatud raamat „Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration” („Piirisõjad: sissevaade Trumpi rünnakusse sisserände vastu”) põhineb intervjuudel enam kui tosina anonüümseks jäänud ametnikuga.

Raamatus on juttu ühest nädalast selle aasta märtsis, kui Trump püüdis teadete kohaselt peatada kogu lõuna poolt tuleva sisserände USA-sse.

Väidetavalt pakkus Trump oma abidele, et sõdurid võiksid tulistada sisserändajaid jalgadesse, aga talle öeldi, et see oleks ebaseaduslik.

Enne seda oli Trump avalikult öelnud, et sõdurid võiksid tulistada sisserändajaid, kes neid kividega loobivad.

Raamatu järgi pakkus Trump ka teisi äärmuslikke meetmeid.

„Eraviisiliselt oli president tihti rääkinud kindlustatud piirimüürist veega täidetud kraaviga, mis oleks asustatud madude või alligaatoritega, mis pani abisid otsima hinnanguid maksumuse kohta. Ta tahtis, et müür oleks elektrifitseeritud, ülal piikidega, mis võiksid inimese liha läbistada,” öeldakse raamatus.

Raamatus kirjeldatakse, kuidas Trump andis abidele korralduse organiseerida USA-Mehhiko piiri täielik sulgemine järgmise päeva lõunaks, mis viis nõunikud paanikalähedasse seisundisse ja tegema meeleheitlikke katseid presidendi maharahustamiseks.