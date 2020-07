Raadio Vabaduse ajakirjanikul purustati Minskis vahistamisel nina

Trofimovitš tegi otseülekannet keskvalimiskomisjoni hoone juures, kuhu tuli sadu minskilasi, et esitada kaebus pankur Viktor Babariko presidendikandidaadiks registreerimata jätmise kohta. Trofimovitši kõrval peatus väikebuss, millest hüppas välja 6-7 meest, kellest kaks olid OMON-i vormis. Vahistamisel eirasid nad Trofimovitši pressimärki ning tema sõnu, et ta on ajakirjanik ja kajastab toimuvat, vahendab Interfax.

„Mul väänati käed selja taha, suruti rusikas suhu, et ei karjuks. Vahistamisel löödi tugevalt vastu nina,” rääkis Trofimovitš.

Trofimovitš viidi miilitsajaoskonda, kirjutati dokumentidest üles andmed ja lasti vabaks. Pärast seda avastasid arstid tal haiglas ninaluumurru ja põrutused.

„Haiglas ütlesin ma, et mind löödi vahistamisel. Sellistel juhtudel teatavad meedikud ise juhtunust miilitsasse. Täna helistati mulle Moskva rajooni siseasjade osakonnast, teatati, et materjalid on üle antud uurimiskomiteele. Ma kavatsen samuti kirjutada avalduse kriminaalasja algatamiseks,” ütles Trofimovitš.