Qassem Soleimani: Iraani talupoiss, kes sai võimsamaks kui president

Liibanoni kõige võimsama relvarühmituse Hizbollah’ jätkuv tõus, Iraani otsustav sekkumine Bashar al-Assadi toetuseks Süüria kodusõjas, Jeemeni Houthi mässuliste jätkuv vastupanu Saudi Araabia juhitud jõududele ja šiiitide relvarühmituste ülemvõim Iraagis – kõiki neid arenguid saab seostada 1957. aastal vaesesse perre sündinud hallipäise Iraani kindraliga.

Soleimani kirjutas oma autobiograafias, et sündis Iraani idaosas Rabori linnas ning oli sunnitud 13-aastaselt reisima naaberlinna ja töötama, et maksta ära oma isa võlad šahhi valitsusele. Kui šahh 1979. aastal kukutati, oli Soleimani pühendunud ajatolla Ruhollah Khomeini islamivõimule ja ühines revolutsioonilise kaardiväega, mis oli asutatud selleks, et hoida ära äsja väljakuulutatud islamivabariigi kukutamine.

Kahe aasta pärast saadeti Soleimani rindele võitlema sisse tunginud Iraagi armee vastu. Soleimani paistis silma, eriti hulljulgetel luuremissioonidel Iraagi tagalasse, ja määrati brigaadiülemaks. Soleimani sai vähemalt korra haavata ja kaotas palju mehi, aga mitte soovi konfliktides osaleda. Sõda andis talle esimesed kontaktid välismaa relvarühmitustega, mida ta edaspidi osavalt kasutama hakkas.

Kui Iraagi valitsus 2003. aastal kukkus, oli Soleimani juba Qudsi jõudude ülem ja teda süüdistati šiiitide relvarühmituste toetamises. Viimased tapsid (nagu ka nende vastaste sunniitide rühmitused) tuhandeid tsiviilisikuid ja koalitsiooni sõdureid. Kui Iraagi tänavatel käisid lahingud, võitles Soleimani varjatud sõda USA-ga mõju pärast Iraagi uue valitsuse üle.

Kurikuulsaks on saanud Soleimani 2007. aasta sõnum USA väejuhile David Petraeusele. „Kindral Petraeus, te peaksite teadma, et mina, Qassem Soleimani, kontrollin Iraani poliitikat Iraagi, Liibanoni, Gaza ja Afganistani suhtes. Suursaadik Bagdadis on Qudsi jõudude liige.” (Oma 2008. aasta kirjas USA tollasele kaitseministrile nimetas Petraeus Soleimanit „tõeliselt õelaks tegelaseks”.)