Putinit pilganud Vene koomik teatas välismaale põgenemisest

„Ta tegutses ennetavalt, see on ta isiklik valik. Et teda seni milleski ei süüdistata, läks ta rahulikult läbi piirikontrolli,” lisas Solovjov.

Solovjovi sõnul ei ole Dolgopolov veel valmis teatama, millisesse riiki ta lahkus. „Ja kuni kõik maha rahunenud ei ole, on võimalikust naasmisest rääkimine enneaegne,” ütles Solovjov.

Eile teatas Dolgopolov, et tema mulluse esinemise vastu ühes Peterburi baaris tunneb huvi politsei. Baarilt nõuti informatsiooni Dolgopolovi ja esinemisest YouTube’i üles pandud video salvestamise kuupäeva kohta. Video avaldati 5. aprillil ja seda on vaadatud üle 2,7 korra.

Venemaa siseministeeriumi Moskva oblasti peavalitsusest öeldi, et kontrollitakse ühe kodaniku Dolgopolovi-vastast kaebust, milles väidetakse, et ta haavas usklike tundeid.