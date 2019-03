Putinilt kirja teel abi palunud Pihkva oblasti tüdrukut tabas naabrite viha: kõigil on raske, aga meie kannatame ära

See vihastas kohutavalt teisi külaelanikke.

„Nimetati idioodiks, tõusikuks, et näe, meie elame ka nagu sina ja pole midagi, kannatame ära. Sa oled loll, et küsisid,” rääkis Tasja. „Küla lapsed lakkasid minuga sõbrustamast ja hakkasid käituma nagu vaenlased. Tüdrukud ähvardasid, et teevad minust video ja hirnuvad.”

Tasjat süüdistati varguses ja perekonda riisumises. Selle tagajärjel maksis ema Jelena saadud annetustest kinni tüdruku kaugõppe ühes Moskva koolis.

Kõige rohkem pani külaelanikke nördima see, et heategevusfond kinkis Tasjale sülearvuti. Jelena Pertšikova sõnul tegid endised sõbrannad VKontaktes võltskonto ja hakkasid Tasjale kellegi poisina esinedes kirjutama. Tüdruk saatis oma alastipildi, mida siis levitati, kus iganes võimalik.

Jelenale saatis foto tundmatu naine samast külast sõnadega: „Imetlege, milliseid fotosid saadab teie tütar täiskasvanud meestele.” Seejärel lisas naine: „Olge samasugused nagu kõik teised. Lihtsalt meil kõik elavad, nagu suudavad, ja keegi ei palu midagi, sest see pole kasulik, sest loobitakse kividega.”

Veebruaris avaldas Raadio Vabadus artikli selle kohta, kuidas perele abi saabus. Pärast seda helistati Jelenale tundmatult numbrilt ja öeldi, et „kui sa üks kord aru ei saanud, tõmmatakse su tütar kõrvast kõrvani lõhki”.

Pertšikovid tahavad nüüd Tomsinost lahkuda, aga elukohavahetuseks ei ole raha. Jelena pidi haiglast ära tulema, sest kolleegid hakkasid tema peale peaarstile kaebekirju kirjutama. Ka kolleegid seletasid seda tütre kirjaga Putinile: „Siin on kõigil raske, mitte ainult sinul, milleks midagi paluda?”

Meduzal õnnestus rääkida ühe külaelaniku Sergeiga: „See Lenka räägib ajakirjanikele, et saab haiglas ühe vahetuse eest 5600 kuus. No ja siis? Minu naine saab sama palju, aga mingit traktorit ja sülearvuteid meile selle eest kingiks ei saadeta. Aga sellel jätkub jultumust midagi paluda. Hea küll, sulle kingiti midagi – siis tuleb olla inimene, jaga naabritega! Kas sulle on ainsana seda raha vaja? Peab ennast teab kelleks! Meil on kõigil praegu raske elada.”