Putini sõnul on tema võimalikust poliitikast lahkumisest pärast 2024. aastat veel vara rääkida

„Sellest on veel vara rääkida. Ees on veel viis aastat pingelist tööd. Ja sellise hoogsa dünaamika juures, mida me praegu maailmas täheldame, on raske prognoose teha. Uskuge, praegu on mul, millega tegelda, sellena, kes ma olen,” ütles Putin enne visiiti Itaaliasse antud intervjuus, vahendab Interfax.

Kui Corriere della Sera viitas sellele, et Putinil ei ole tõelisi poliitilisi vastaseid, sest eelmistel valimistel sai ta ligi 77% protsenti häältest, aga sealjuures koguvad arenguplaanid raskustega hoogu, vastas president: „Asi ei ole häälte protsentides valimistel, vaid majanduslikes tõsiasjades, millega Venemaal tuleb kokku puutuda. Nimelt meie traditsiooniliste ekspordikaupade, nafta, gaasi, metalli hindade languses või kõikumises rahvusvahelistel turgudel. Kindlasti on olemas väliste piirangute mõju.”

Putin rõhutas, et Venemaa ajab väga läbikaalutud ja realistlikku poliitikat, tagades makromajandusliku stabiilsuse ja laskmata kasvada tööpuudusel.

„Veelgi enam, oleme suutnud koondada märkimisväärsed ressursid, et alustada ulatuslike üleriiklike projektide realiseerimist, mis peavad tagama võtmetähtsusega majandusvaldkondade ja sotsiaalsfääri läbimurdelise arengu, inimeste elukvaliteedi tõusu,” lausus Putin.

Putin nõustus siiski, et plaane ei täideta alati nii kiiresti, kui ideaalis sooviks.